Milan, Gazidis incontra la squadra e comunica un esonero. Poi colpo di scena anche in panchina

Il Milan si prepara per i prossimi impegni di campionato, l’obiettivo è quello di completare al meglio la stagione ma pensare soprattutto al futuro. Gli ultimi anni sono stati veramente anonimi e non è accettabile per un club importante come quello rossonero. Adesso si sta pensando alle prossime mosse e su questo fronte sono arrivati aggiornamenti anche a sorpresa. Secondo quanto riportato da Sky Sport Gazidis ha avuto un colloquio con la squadra, comunicando che Zvonimir Boban da oggi non fa più parte del progetto Milan a causa dell’intervista della settimana scorsa mentre non ha ancora parlato con Maldini e Massara. Sorpresa sul fronte panchina, confermata la fiducia nei confronti di Stefano Pioli e smentiti i contatti con Rangnick nonostante la stima. Nel frattempo idee chiare dei tifosi che sono dalla parte dell’ormai ex dirigente rossonero, sfoglia la fotogallery in alto con tutti i messaggi.