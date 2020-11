Milan-Hellas Verona 2-2, le pagelle di CalcioWeb: Zaccagni è da Nazionale, Ibrahimovic croce e delizia [FOTO]

Milan-Hellas Verona, le pagelle di CalcioWeb – L’Hellas Verona è sempre più sorprendente, si aprono scenari molto interessanti per la squadra di Juric che può confermarsi nella zona altissima della classifica, passo falso del Milan che, per la prima volta in stagione, ha deluso. E’ stata una partita sottotono per gli uomini di Pioli che hanno evidenziato problemi sia dal punto di vista qualitativo che organizzativo, più un pizzico di sfortuna. Succede tanto nel primo tempo, Barak la sblocca in mischia. Poi ben due autogol, il primo di Calabria e il secondo di Magnani. Nella ripresa grandissima occasione per Ibrahimovic, lo svedese tira alle stelle un calcio di rigore. Poi una traversa sempre di Zlatan. All’89’ gol annullato a Calabria per un fallo di mano di Ibrahimovic. Al 92′ lo svedese fissa il punteggio sul definitivo 2-2. In alto la FOTOGALLERY con le immagini del match.

Milan (4-2-3-1) Donnarumma 6.5; Calabria 5, Kjaer 5.5, Gabbia 5.5, Theo 6; Kessie 7, Bennacer 5.5; Saelemaekers 6 (dal 46′ Rebic 6), Calhanoglu 5.5 (dall’86’ Hauge s.v.), Leao 6.5 (dal 78′ Diaz 6); Ibrahimovic 6.

Verona (3-4-2-1) Silvestri 7; Ceccherini 6, Lovato 5.5, Magnani 6 (dal 73′ Cetin s.v.); Lazovic 6, Dawidowicz 6 (dal 63′ Tameze 6), Ilic 5.5 (dal 69′ Udogie 6), Dimarco 6.5; Barak 7, Zaccagni 7; Kalinic 5.5 (dal 63′ Colley 6).