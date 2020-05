Milan, le indiscrezioni sulle maglie della prossima stagione: dal pavimento del Duomo al grigio-celeste [FOTO]

Mentre si discute della ripresa del campionato di Serie A, spuntano indiscrezioni sulle divise per la prossima stagione. In particolare arrivano novità per quanto riguarda il Milan. Dopo la prima maglia, con i richiami al pavimento del Duomo di Milano, iniziano ad emergere dettagli in merito alla seconda e alla terza maglia per la stagione 2020/2021. A pubblicare alcune immagini è ‘footyheadlines.com’, sito specializzato nell’anticipazione di divise sportive. Curiosa la terza casacca, di tonalità grigio-celeste, con richiami a quella del 1995/1996. In alto la FOTOGALLERY.