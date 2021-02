Si sono verificati assembramenti prima della partita di campionato tra Milan e Inter, i tifosi si sono radunati a poche ore dal match per caricare le squadre prima del fondamentale scontro per lo scudetto. La 23esima giornata del massimo torneo italiano ha fornito interessanti indicazioni per la corsa al titolo, dominio della squadra di Antonio Conte che ha vinto con il netto risultato di 0-3. Doppietta di Lautaro Martinez ad aprire le marcature, a chiudere i conti è stato Lukaku. I nerazzurri adesso si sono portati a +4 sul Milan e sono i netti favoriti alla vittoria finale.

Gli assembramenti prima del match

Prima del match si sono verificati assembramenti che potrebbero portare delle conseguenze. Nel dettaglio i tifosi si sono dati appuntamento per caricare le squadre, si parla di oltre 5.000 supporter arrivati nei pressi dello stadio San Siro, non solo ultras ma anche famiglie e per questo motivo la Polizia avrebbe deciso di non intervenire. Non sono state seguite le regole per il distanziamento anti-Covid, molte persone non indossavano la mascherina. Gli investigatori della questura di Milano hanno iniziato a visionare le immagini per identificare i responsabili, in arrivo multe da 400 euro. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.