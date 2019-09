Milan-Inter, la festa nerazzurra e la delusione rossonera: l’inchino di Lukaku e la corsa sotto la curva [FOTO e VIDEO]

Si è concluso un emozionante derby di Milano, sono scese in campo Milan-Inter che hanno dato vita ad una partita scoppiettante, 0-2 il risultato finale, continua la striscia di risultati utili consecutivi per Antonio Conte che guida la classifica con 12 punti, quattro su quattro in campionato è un ottimo biglietto da visita ed un chiaro messaggio alla Juventus. Al contrario il Milan ha ottenuto solo 6 punti e con un calendario favorevole, proprio quella di oggi è stata la partita più difficile ma a preoccupare è la condizioni della squadra, i migliori calciatori non riescono a fare la differenza e per Giamapolo la situazione è delicata. In alto la fotogallery con la festa dell’Inter e la delusione del Milan, in basso il video.