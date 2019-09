Milano è nerazzurra, il derby è dell’Inter: premiata ditta Brozo-Lukaku, a San Siro esulta Conte [FOTO]

MILAN-INTER LIVE – Subito, dopo neanche un mese dall’inizio. La gara più sentita dalle parti di Milano, in questa stagione, ha deciso di ‘affacciarsi presto’. In un periodo in cui ancora le incertezze sono tante e le conferme poche, in cui si rischia di sbilanciarsi troppo – in un senso o nell’altro – in seguito all’avvio positivo o negativo. Rossoneri e nerazzurri, almeno per quanto riguarda i risultati, viaggiano più o meno sulla stessa linea d’onda: sei punti per i primi, nove per i secondi. La differenza, però, sta nelle prestazioni: gli uomini di Giampaolo, dopo la sconfitta all’esordio, hanno vinto due gare di fila soffrendo e sul punteggio di 1-0; quelli di Conte hanno invece convinto un po’ di più, seppur si debba segnalare il mezzo passo falso in Champions di martedì.

Brozovic-Lukaku e l’Inter va. Il derby della Madonnina è dei nerazzurri, che battono il Milan col più classico dei risultati: rossoneri KO e con nessun miglioramento rispetto alle prime giornate. Già nel primo tempo sono gli uomini di Conte a fare la gara, ma Donnarumma si supera in tre occasioni. Il Milan sale in cattedra nella seconda parte, ma fa poco. La ripresa si apre subito col vantaggio dell’Inter: Brozovic dal limite, devia Leao. L’arbitro convalida al Var dopo presunto fuorigioco di Lautaro, che però non partecipa all’azione. Il raddoppio è di Lukaku nel finale, su cross di Barella. Nerazzurri a punteggio pieno.

79′ – Traversa Politano, che si accentra e prova il piattone dal limite. Una sola squadra in campo, l’Inter.

77′ – Raddoppio Inter! Barella mette in mezzo, Lukaku svetta più in alto di tutti e mette in mezzo.

75′ – Girandola di cambi nelle due squadre: Politano e Vecino per Lautaro e Sensi nei nerazzurri, Theo Hernandez per Rodriguez nei rossoneri.

63′ – Timida reazione del Milan, l’Inter tiene bene. Entra Paquetà al posto di Calhanoglu.

48′ – Inter in vantaggio, segna Brozovic! Tiro dal limite, devia Leao. Partecipazione indiretta di Lautaro, il guardialinee alza la bandierina. L’arbitro va però a controllare al Var e convalida.

46′ – Inizia la ripresa.

45’+3 – Finisce il primo tempo, 0-0 il parziale: prima parte di marca nerazzurra, nella seconda esce fuori il Milan.

43′ – Ci prova Piatek di testa su assist di Leao, pallone alto.

40′ – Clamoroso contropiede sprecato da Suso, pochi minuti prima è invece D’Ambrosio a provarci in mezza rovesciata, ma Donnarumma risponde ancora presente. Sulla ribattuta mette dentro Lautaro ma è in fuorigioco.

20′ – Altra occasione per l’Inter, ma Donnarumma è insuperabile. Questa volta ci prova Lautaro, il portiere rossonero respinge e sulla ribattuta D’Ambrosio colpisce il palo a porta vuota.

17′ – La prima occasione della gara è per l’Inter, con Lukaku che prova ad incrociare: bravo Donnarumma a respingere.

10′ – Erroraccio di Rodriguez che serve Donnarumma in retropassaggio con il pressing di Lautaro, il Milan si salva. Per ora le due squadre di studiano.

1′ – Partiti!

MILAN-INTER

MILAN (4-3-3): Donnarumma, Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez (71′ T. Hernandez), Kessie, Biglia, Calhanoglu (63′ Paquetà), Suso, Piatek, Leao (82′ Rebic).

INTER (3-5-2): Handanovic, Godin, De Vrij, Skriniar, D’Ambrosio Barella (81′ Candreva), Brozovic, Sensi (70′ Vecino), Asamoah, Lautaro (75′ Politano), Lukaku.