Il derby della 23esima giornata del campionato di Serie A ha fornito interessanti indicazioni per la corsa scudetto, in particolar modo impresa dell’Inter che ha dominato in lungo ed in largo contro il Milan. Il derby si è concluso 0-3, risultato che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. Un grandissimo protagonista è stato Lautaro Martinez che è stato capace di mettere a segno la doppietta che ha aperto la sfida, devastante anche Lukaku che ha chiuso i conti con un’azione personale fantastica. Il Milan ha tentato la reazione solo sull’1-0 ma uno strepitoso Handanovic ha chiuso la porta in ben 3 occasioni.

Milan-Inter, le reazioni del web

Il web si è come al solito scatenato, le reazioni dopo il successo dell’Inter contro il Milan sono state veramente divertenti. In estasi i tifosi nerazzurri che pregustano lo scudetto, mentre i supporter rossoneri sono pessimisti e adesso si guardano le spalle dopo le ultime prestazioni deludenti. Altri meme riguardano il portiere Handanovic, autore di tre parate veramente incredibili sul risultato di 1-0, ovviamente non è mancato il confronto tra Lukaku e Ibrahimovic. In alto la FOTOGALLERY con tutti i meme divertenti.

