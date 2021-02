Cresce sempre di più l’attesa per il derby della 23esima giornata del campionato di Serie A, un turno importantissimo per la lotta scudetto e che mette di fronte Milan e Inter. La partita non ha bisogno di presentazioni sia per la rivalità tra le due squadre che per l’importanza del match. La squadra di Antonio Conte guida la classifica con un punto di vantaggio e proprio nell’ultimo match ha effettuato il sorpasso sui rivali. Il Milan ha perso a sorpresa contro lo Spezia, mentre l’Inter ha vinto contro la Lazio.

Nel frattempo prima del match i tifosi delle due squadre si sono scatenati, tantissimi supporter all’esterno dello stadio hanno deciso di incoraggiare i calciatori. Non sono mancate le critiche perché non sarebbero state rispettate le regole anti-Coronavirus. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini dell’esterno di San Siro.