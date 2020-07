Milan-Juventus 4-2, le pagelle di CalcioWeb: Rebic è devastante, Rabiot segna e scatena l’Apocalisse [FOTO]

Milan-Juventus, le pagelle di CalcioWeb – Impresa del Milan che batte in rimonta la Juventus nella seconda gara della trentunesima giornata e sorpassa in un colpo solo Napoli e Roma, che hanno una partita in meno. Rossoneri sotto di due gol ad inizio secondo tempo per le reti di Rabiot e Cristiano Ronaldo, clamorosa rimonta con Ibrahimovic su rigore, Kessié, Leao e Rebic. In alto la FOTOGALLERY.

Milan-Juventus, le pagelle di CalcioWeb

Milan:

Donnarumma 7 – Cala la saracinesca sul colpo di testa di Rugani: SUPERLATIVO.

Conti 6 – Qualche randellata a CR7 per fargli capire che aria tira, qualche diagonale a salvare il Milan: AGGRESSIVO, MA IN PALLA (82′ Calabria sv)

Kjaer 5 – Incommentabile l’errore sul gol di Ronaldo: IMBARAZZANTE.

Romagnoli 5 – Dopo un primo tempo di ordinaria amministrazione decide di collaborare al gol di Ronaldo: SCONCERTANTE.

Theo Hernandez 6 – Anche lui contribuisce alla cavalcata trionfale di Rabiot, ma in fase offensiva fa bene come al solito: MEGLIO AVANTI CHE DIETRO.

Kessié 7 – Fa uno slalom che Mikaela Shiffrin in confronto è una dilettante: KESSI-E’-INVENTATO.

Bennacer 6.5 – Fa bene il solito lavoro da regista, ad un certo punto (viste le origini algerine) fa la veronica come il più famoso del genere: ZINEDINE ZIDANE.

Salemakers 6 – Buoni spunti, si vede che il potenziale c’è ma non riesce ad esprimerlo al massimo: PROMETTENTE (60′ Rafael Leao 7)

Rebic 7.5 – Da un paio di mesi non si ferma mai. Corre, pressa tutti e riesce a rimanere lucido anche davanti alla porta: DEVASTANTE (82′ Krunic sv)

Paquetá 5.5 – Il Milan gira, lui fatica. Si dedica più a dare spallate agli avversari che ad essere incisivo in fase offensiva: POCO PUNGENTE (46′ Calhanoglu 6.5)

Ibrahimovic 6.5 – Due conclusioni buone nel primo tempo, un gol annullato. Tanto movimento e il merito di siglare il rigore che apre la riscossa rossonera: LEADER (67′ Bonaventura 6)



Juventus:

Szczesny 5.5 – Prima del rigore di Ibra, Ronaldo si avvicina e gli dice “lo conosci”. E lui imita Buffon con Trezeguet al Mondiale 2006, cioè si butta dall’altra parte: RISULTATO DIVERSO.

Cuadrado 6 – Dalla sua parte ha uno che spinge come Theo Hernandez. Qualche volta regge, qualche volta va in difficoltà. Ha il merito di fare l’assist: CON L’ACQUA ALLA GOLA (77′ Alex Sandro 5)

Bonucci 5- “Non c’è de Ligt?”, avrà pensato. Dai rimedio io. E arriva l’ormai classico fallo di mano: ADEPTO.

Rugani 5 – Sfiora il gol del 3-3, ma dietro forse era meglio de Ligt: BOCCIATO.

Danilo 5 – Lui almeno è coerente. Gioca male sempre: DI PAROLA.

Bentancur 6.5- Nel disastro degli ultimi 30′ è tra i pochissimi a salvarsi: SEMPRE POSITIVO (94′ Muratore sv)

Pjanic 6.5 – Non fa malissimo rispetto alle ultime prestazioni: IN CRESCITA (69′ Ramsey 5.5)

Rabiot 7 – Potete crederci oppure no. Ma questa è la pagella che abbiamo scritto subito dopo il gol del francese. Dopo un campionato nell’anonimato si risveglia. Si prevedono cataclismi di ogni genere: dalle alluvioni all’Apocalisse: FINE DEL MONDO. E il Milan ha fatto 4 gol (67′ Matuidi 5.5)

Bernardeschi 5 – Anche lui è un po’ come Danilo. Spesso decide di giocare male e ci riesce: NON IN PALLA.

Higuain 4.5 – Ha giocato? Sì, ce ne siamo accorti scrivendo le pagelle. Era un ex della gara ma è sembrato un ex calciatore: IN PENSIONE (69′ Douglas Costa 5.5)

Cristiano Ronaldo 7 – Lui, in un modo o nell’altro, timbra sempre il cartellino: UOMO DELLE GRANDI OCCASIONI.