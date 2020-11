Milan-Lilla 0-3, le pagelle di CalcioWeb: Ibrahimovic furioso con la squadra, papera di Donnarumma [FOTO]

Milan-Lilla, le pagelle di CalcioWeb – Un Milan ‘addormentato’ ha dovuto fare i conti con un pesantissimo stop nella terza giornata di Europa League, la sconfitta non complica la qualificazione al prossimo turno ma deve suonare come un campanello d’allarme. La squadra di Stefano Pioli è stata infatti disattenta, tantissimi errori sia in fase difensiva e offensiva. La sfida si sblocca nel primo tempo, rigore eccessivo concesso al Lilla per una spinta di Romagnoli. Yazici apre le danze. Il calciatore turco è veramente in giornata di grazia e nel secondo tempo va in rete in altre due occasioni, sul secondo gol clamorosa papera di Donnarumma. Esce Ibrahimovic, è la parola fine alle speranze di conquistare un risultato positivo. Al momento dell’uscita lo svedese è sembrato nervoso, soprattutto per la prestazione della squadra. Finisce 0-3, in alto la FOTOGALLERY con le immagini del match.

Milan-Lilla, le pagelle di CalcioWeb

Milan (4-2-3-1) Donnarumma 4; Dalot 5, Kjaer 5, Romagnoli 4.5, Theo 5.5; Kessie 5.5, Tonali 5 (dal 61′ Bennacer 6); Castillejo 5 (dal 46′ Leao 5.5), Brahim 5.5 (dal 78′ Hauge s.v.), Krunic 5 (dal 46′ Calhanoglu 5.5); Ibrahimovic 5.5 (dal 62′ Rebic 5.5)

Lilla (4-4-2): Maignan 6; Celik 6.5, Fonte 6.5, Botman 6.5, Bradaric 6.5; Yazici 9, Renato Sanches 8, Xeka 6.5, Bamba 6; Ikoné 6.5, David 6.5. All. Galtier