Milan-Manchester United 0-1, le pagelle di CalcioWeb: l’ex Juve Pogba condanna i rossoneri, Red Devils ai quarti

Non sono mancate le emozioni nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League, sono scese in campo Milan e Manchester United. La squadra di Stefano Pioli non è riuscita a mantenere il risultato dell’andata (1-1), alcune disattenzioni hanno fatto la differenza: è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Delusione per i rossoneri che devono salutare la competizione, adesso il Milan dovrà concentrarsi sul campionato e confermarsi in zona Champions League. Nel primo tempo la sfida non si sblocca, nella ripresa entra l’ex Juventus Pogba e trova subito il gol in mischia. Pioli si gioca la carta Ibrahimovic, è proprio lo svedese il calciatore più pericoloso del Milan e va vicino alla marcatura con un colpo di testa, si salva Henderson. Finisce 0-1, Milan eliminato. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Milan-Manchester United, le pagelle di CalcioWeb

Milan:

Donnarumma voto 6: non può nulla in occasione del gol di Pogba, il tiro è troppo ravvicinato.

Kalulu 5: paga l’inesperienza, in difficoltà nel secondo tempo contro un avversario come Pogba.

Kjaer voto 6: molto meglio nel primo tempo, nella ripresa si adegua alle difficoltà della squadra.

Tomori voto 6: si conferma un buon calciatore con ancora ampi margini di miglioramento.

Theo Hernandez voto 6: un problema fisico condiziona l’inizio di partita di uno dei migliori terzini in circolazione, molto meglio nella ripresa.

Meite voto 5: nel primo tempo è protagonista di una buona partita, nella ripresa sbaglia in occasione del gol di Pogba.

Kessie voto 6: non riesce ad intervenire in occasione del gol di Pogba, per il resto la solita partita di sostanza.

Saelemaekers voto 6.5: è il migliore in campo nel primo tempo, poi paga la stanchezza.

Calhanoglu voto 5.5: non è lucido nella propria area di rigore, molto meglio quando deve servire i compagni.

Krunic voto 6: non riesce quasi mai a cambiare passo, meglio in fase di contenimento.

Castillejo voto 5: non si fa mai vedere, altra brutta prestazione.

A disposizione: A. Donnarumma, Tătărușanu; Dalot 6, Gabbia; Bennacer, Díaz 6, Tonali; Ibrahimović 6,

Manchester United: Henderson 6.5; Wan Bissaka 6, Lindelof 6.5, Maguire 6.5, Shaw 6.5; McTominay 6.5, Fred 5.5; Greenwood 6, Bruno Fernandes 6.5, James 6; Rashford 5.5. A disposizione: De Gea, Grant, Alex Telles, Tuanzebe, Williams, Diallo, Pogba 7.5, Matic, Van De Beek.