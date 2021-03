Milan-Napoli 0-1, le pagelle di CalcioWeb: Politano rilancia Gattuso, rossoneri quasi fuori dalla lotta scudetto

Il Milan rischia di allontanarsi quasi definitivamente dalla corsa per lo scudetto, sono le indicazioni che sono arrivate dopo la 27esima giornata del campionato di Serie A, il club rossonero è sceso in campo contro il Napoli. La sfida è stata equilibrata, è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Il primo tempo regala poche emozioni, la sfida è bloccata con gli attaccanti che non riescono a fare la differenza. Nel secondo tempo la partita svolta, il Milan perde palla, contropiede perfetto del Napoli e Politano conclude per il vantaggio. Pioli si gioca le carte Rebic e Diaz, l’occasione più importante è nata da un calcio piazzato, il portiere Ospina si è confermato attento. Nel finale il Milan protesta per un calcio di rigore, il risultato non cambia più, espulso Rebic per proteste. Finisce 0-1, scudetto sempre più lontano per i rossoneri. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Milan-Napoli, le pagelle di CalcioWeb

Milan (4-2-3-1) Donnarumma 6.5; Dalot 5.5, Gabbia 5.5, Tomori 6.5, Theo 5.5; Tonali 6, Kessie 5 (dal 67′ Meite 6); Castillejo 5.5 (dal 60′ Saelemaekers 6), Chalanoglu 5.5 (dal 60′ Diaz 6), Krunic 5.5 (dal 60′ Rebic 5); Leao 5.5 (dal 79′ Hauge s.v.).

Napoli (4-3-3) Ospina 6; Di Lorenzo 6.5, Koulibaly 6.5, Maksimovic 6.5, Hysaj 7; Fabian 6.5, Demme 6 (dall’80’ Bakayoko s.v.), Zielinski 7 (dal 75′ Elmas s.v.); Politano 7 (dall’80’ Rui s.v.), Mertens 5.5 (dal 59′ Osimhen 6), Insigne 6.5.