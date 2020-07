Milan-Parma 3-1, le pagelle di CalcioWeb: Kessié si inventa il gol del mercoledì, delude Gervinho [FOTO]

Milan-Parma, le pagelle di CalcioWeb – Il Milan vince in rimonta contro il Parma e conquista tre punti importantissimi per la zona Europa League. Finisce 3-1. Nel primo tempo giocano meglio i rossoneri. Tante occasioni sprecate e un gol annullato per fuorigioco a Bonaventura, poi nell’unica chance vera è la squadra di D’Aversa a passare con il destro preciso di Kurtic. Nella ripresa la riscossa del Milan: Kessié trova il pari con un gran destro dalla distanza, che bacia il palo e batte Sepe. Il sorpasso porta la firma di Romagnoli, il tris lo firma Calhanoglu. In alto la FOTOGALLERY.

Milan-Parma, le pagelle di CalcioWeb

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma 6; Conti 5.5 (46′ Calabria 6.5), Kjaer 6, Romagnoli 6.5, Theo Hernandez 6 (80′ Laxalt sv); Kessié 7.5, Biglia 6 (56′ Bennacer 6); Leao 5 (61′ Rebic 6), Bonaventura 6.5, Calhanoglu 7.5 (80′ Krunic sv); Ibrahimovic 5.

PARMA (4-3-3): Sepe 6; Darmian 5, Iacoponi 5.5, Bruno Alves 6 (46′ Dermaku 5), Gagliolo 5.5; Grassi 6 (63′ Hernani 5.5), Brugman 5.5 (63′ Inglese 5.5), Kurtic 6.5; Kulusevski 6, Cornelius sv (13′ Karamoh 5, 81′ Caprari sv), Gervinho 5.