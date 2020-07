Milan, con Pioli cambia tutto anche sul fronte mercato: sarà una squadra sempre più italiana

Il Milan ha cambiato strategia. Mossa a sorpresa del club rossonero, nella giornata di ieri è arrivato l’annuncio: Stefano Pioli sarà l’allenatore anche per la prossima stagione, è stato deciso di rinnovare il contratto con l’ex Fiorentina fino al 2022. Sfuma dunque l’arrivo di Rangnick. Si tratta di una scelta logica quella del Diavolo, il percorso post-lockdown è stato veramente entusiasmante con una serie di risultati utili consecutivi e tante posizioni recuperate. Adesso cambiano, ovviamente, anche le strategie sul fronte mercato.

A partire da Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese si è lasciato scappare una frase al termine della partita contro il Sassuolo e potrebbe far parte della rosa rossonera della prossima stagione. Il Milan aveva parlato con Rangnick delle mosse future, il tedesco aveva fatto alcuni nomi di suoi pupilli e alcune trattative erano state già ampiamente anticipate. Ovviamente, adesso, è cambiato tutto e con Pioli verranno affrontati altri argomenti.

Sarà certamente una squadra giovane e più italiana. Non è una novità la voce su un interesse per Matteo Pessina, centrocampista del Verona, in prestito dall’Atalanta. Il calciatore piace tantissimo a Pioli e i prossimi giorni saranno già decisivi per trovare un accordo. Il sogno per il centrocampo è Tonali, ma in questo caso la concorrenza è altissima e difficile da superare. L’altro grande nome è quello di Chiesa della Fiorentina. Ma si guarda con attenzione in generale al mercato in Serie A, Milinkovic è un obiettivo ma costa tanto, Boga è una possibilità dal Sassuolo. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le soluzioni di mercato.