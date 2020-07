Milan, presentata la nuova maglia: si ispira all’architettura della città, Ibra testimonial [FOTOGALLERY]

Il Milan ha svelato la nuova maglia. La divisa per la stagione 2020/2021 farà il suo debutto nell’ultima gara di campionato, quella interna contro il Cagliari. L’Home kit realizzato dalla Puma, che sarà indossato anche dalla prima squadra femminile e dalle formazioni del settore giovanile, si ispira all’eleganza e alla maestosità della città di Milano, ai suoi magnifici edifici e alla sua architettura. “Il Milan è più di una squadra di calcio, rappresenta la cultura della città – ha dichiarato David Bremond, Head of Product Line Management Teamsport -. Abbiamo voluto creare una maglia che rispetti le tradizioni del club e che parli ai suoi tifosi in Italia e all’estero. Abbiamo aggiunto un’architettura iconica e immediatamente riconoscibile per rappresentare al meglio non solo la città ma anche la sua cultura. La maglia di AC Milan è simbolica, rappresenta l’orgoglio e l’appartenenza di milioni di tifosi in tutto il mondo – ha spiegato Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer della società rossonera -. Il nuovo design rende omaggio alla tradizione, alla cultura e all’architettura iconica della nostra bella città. AC Milan si fonda sui valori di innovazione, comunità, integrità e inclusività e Puma li ha saputi catturare ed esprimere al meglio attraverso questo nuovo ed elegante”.

C’è anche Zlatan Ibrahimovic tra i testimonial della nuova maglia del Milan, presentata questa mattina con un video di lancio pubblicato sui social. Un indizio di mercato: lo svedese, a questo punto, potrebbe rimanere in rossonero. Incontri nei prossimi giorni tra la società e Raiola per definire il tutto. In alto la FOTOGALLERY con le immagini della nuova maglia del Milan, in basso il VIDEO di presentazione.