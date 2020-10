Milan-Roma 3-3, le pagelle di CalcioWeb: voto 1 per Giacomelli, serata horror per l’arbitro [FOTO]

Milan-Roma, le pagelle di CalcioWeb – Partita incredibile valida per l’ultimo match della quinta giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate Milan e Roma. Ottime giocate in campo, ma anche orrori (soprattutto quelli dell’arbitro). I rossoneri passano subito in vantaggio con il solito Zlatan Ibrahimovic, poi pareggio di Dzeko su grave errore del portiere Tatarusanu. Nella ripresa succede di tutto, Saelemakers trova il 2-1 su grande giocata di Leao, poi l’arbitro diventa protagonista e fischia due rigori inesistenti trasformati da Veretout e Ibrahimovic. Finita? Macchè. La Roma trova il gol del definitivo 3-3 con Kumbulla. Tanti promossi nel match, ma un grande bocciato: l’arbitro Giacomelli. In alto la FOTOGALLERY.

Milan (4-2-3-1) Tatarusanu 5.5; Calabria 6.5, Kjaer 6.5, Romagnoli 5.5, Theo 6; Kessie 6, Bennacer 5; Saelemakers 7 (dal 73′ Krunic 6), Calhanoglu 6.5, Leao 7 (dal 73′ Castillejo s.v.); Ibrahimovic 7.

Roma (3-4-2-1) Mirante 6.5; Ibanez 6, Mancini 5.5, Kumbulla 6; Karsdorp 5 (dal 67′ Bruno Peres 5.5), Veretout 6.5 (dall’86’ Villar s.v.), Pellegrini 6.5 (dal 76′ Cristante s.v.), Spinazzola 6; Pedro 6, Mkhitaryan 5.5; Dzeko 7.

Arbitro Giacomelli voto 1.