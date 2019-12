Milan-Sassuolo 0-0, le pagelle di CalcioWeb: il migliore dei rossoneri entra dalla panchina, male Bennacer [FOTO]

Milan-Sassuolo, le pagelle di CalcioWeb – Deludente 0-0 per il Milan, che spreca tanto contro il Sassuolo. Rossoneri anche sfortunati per un gol annullato e due legni colpiti. Nel primo tempo è il Milan a farsi preferire con varie occasioni per Piatek e Suso. L’arbitro annulla un gol a Theo Hernandez per un tocco di mano precedente di Kessié. Bennacer sbaglia un gol clamoroso: uscita di Pegolo a centrocampo, ma l’algerino a porta sguarnita riesce a centrare Berardi in ripiegamento. Nella ripresa inizia forte il Sassuolo. Occasioni in serie per Boga e Djuricic. Poi si rifanno vivi i rossoneri con Paquetà, Pegolo salva con il piede. Leao rileva Piatek e coglie due legni con due bellissime conclusioni. In alto la FOTOGALLERY.

Milan-Sassuolo, le pagelle di CalcioWeb

MILAN (4-3-3): Donnarumma 6.5; Conti 6, Musacchio 6, Romagnoli 6.5, Hernandez 6.5; Kessié 5.5 (56′ Paquetà 5.5), Bennacer 5, Bonaventura 6; Suso 5.5 (85′ Castillejo sv), Piatek 6 (78′ Leao 7), Calhanoglu 5.5.

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo 5.5; Toljan 6, Ferrari 6.5 (75′ Romagna 6), Marlon 5.5, Kyriakopoulos 6.5; Magnanelli 6, Locatelli 6 (79′ Obiang 6); Berardi 6.5, Djuricic 6 (68′ Traoré 6.5), Boga 6; Caputo 5.5.