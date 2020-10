Milan-Sparta Praga 3-0, le pagelle di CalcioWeb: bene Brahim Diaz, Leao fa sul serio e Dalot sorprende [FOTO]

Milan-Sparta Praga, le pagelle di CalcioWeb – Il Milan vince e convince. Inizio di stagione veramente sorprendente della squadra di Stefano Pioli, netto successo in Europa League contro lo Slavia Praga che mette quasi in cassaforte la qualificazione. Inizio sprint per i rossoneri che passano in vantaggio con Brahim Diaz, lo spagnolo sta convincendo partita dopo partita, assist del solito Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese manca però il raddoppio con l’errore su calcio di rigore. Nella ripresa entra Leao ed il classe 1999 trova subito il gol del 2-0. Il Milan dilaga, ci pensa Diogo Dalot a chiudere definitivamente i conti. I rossoneri controllano, finisce 3-0. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini del match.

Milan-Sparta Praga, le pagelle di CalcioWeb

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu 6; Calabria 6 (dal 68′ Conti 6), Kjaer 6.5, Romagnoli 6 (dall’81’ Duarte s.v.), Dalot 7; Bennacer 6.5 (dall’81’ Kessie), Tonali 6; Castillejo 5.5, Brahim Diaz 7, Krunic 6; Ibrahimovic 6 (dal 46′ Leao 7).

SPARTA PRAGA (4-3-3): Heca 5.5; Sacek 5, Lischka 5.5 (dall’80’ Plechaty s.v.), Celutska 5.5, Hanousek 5.5; Pavelka 5.5, Travnik 5 (dall’80’ Karabec s.v.), Vindheim 6; Dockal 5, Julis 5 (dal 62′ Kozak 5.5), Krejci 5 (dal 62′ Karlsson 5.5).