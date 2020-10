Milan-Spezia 3-0, le pagelle di CalcioWeb: Leao meravigliao [FOTO]

Milan-Spezia, le pagelle di CalcioWeb – Più difficile del previsto, nonostante il risultato rotondo. Continua la marcia del Milan, altro successo della squadra di Stefano Pioli che torna in vetta alla classifica con l’Atalanta, percorso pieno e fiducia che cresce partita dopo partita. Niente da fare per lo Spezia, gli uomini di Italiano non hanno comunque demeritato.

L’uomo del match è stato Leao, l’attaccante protagonista di una doppietta. Il gol del 2-0 è arrivato grazie a Theo Hernadez, azione personale veramente super per l’esterno. Nel finale il risultato non cambia più, finisce 3-0. Il Milan sale a 9 punti, lo Spezia fermo a quota 3. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini del match.

Milan-Spezia, le pagelle di CalcioWeb

Milan (4-2-3-1): Donnarumma 6; Calabria 6.5, Gabbia 6, Kjaer 6, Theo 7; Krunic 5.5 (dal 58′ Kessie 6), Tonali 6 (dal 58′ Bennacer 6); Saelemaekers 6, Diaz 6.5 (dal 71′ Hauge 6), Leao 7.5 (dall’83’ Maldini s.v.); Colombo 5.5 (dal 46′ Calhanoglu 6.5). All.: Pioli.

Spezia (4-3-3): Rafael 6; Sala 6.5, Erlic 5, Chabot 5.5, Marchizza 6; Pobega 6 (dal 77′ Mora s.v.), Ricci 6 (dal 59′ Acampora 5.5), Maggiore 5.5; Verde 6.5 (dal 59′ Agudelo 5.5), Galabinov 6.5 (dal 33′ Piccoli 6), Gyasi 5.5 (dal 77′ Bartolomei s.v.). All.: Italiano.