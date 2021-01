Il Milan riscatta la sconfitta contro la Juventus e torna al successo, la squadra di Pioli si conferma al primo posto in classifica. Vittoria contro il Torino, partita all’altezza per i padroni di casa, come emerge dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. I padroni di casa chiudono i conti già nel primo tempo, ad aprire le marcature è stato Leao. L’attaccante sta attraversando un momento veramente magico e si candida ad essere un grandissimo protagonista nella seconda parte di stagione. Il raddoppio è stato opera di Kessie, l’ex Atalanta ‘freddo’ su calcio di rigore. Il Torino ci prova ma non riesce a concretizzare, la squadra di Giampaolo recrimina per un calcio di rigore non fischiato. Finisce 2-0, il Milan stacca momentaneamente l’Inter e si porta a + 4, a quota 40 punti. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Milan-Torino, le pagelle di CalcioWeb

Milan (4-2-3-1) G. Donnarumma 6; Calabria 6.5, Kjaer 6.5, Romagnoli 6, Hernandez 6.5; Tonali 6, Kessié 7; Castillejo 6, Diaz 7, Hauge 6; Leao 7. A disp.: A. Donnarumma, Tatarusanu, Dalot 6, Calhanoglu 6, Ibrahimovic s.v., Conti, Kalulu, Musacchio, Maldini s.v., Colombo, Duarte, Frigerio. All.: Pioli

Torino (3-5-2) Sirigu 6.5; Izzo 5.5, Lyanco 5.5, Bremer 5.5; Singo 6, Lukic 5.5, Rincon 6, Gojak 5, Rodriguez 6; Verdi 5.5, Belotti 5.5. A disp.: Rosati, Milinkovic-Savic, Segre 6, Baselli, Zaza 6, Ansaldi, Bonazzoli s.v., Vojvoda, Murru 6, Nkoulou, Linetty 6, Buongiorno. All.: Giampaolo