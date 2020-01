Milan-Torino, l’episodio a fine gara che fa discutere: tifosi granata su tutte le furie!

Momento di grande difficoltà in casa Torino, il club granata sta disputando una stagione ben al di sotto delle aspettative, la crisi ormai può essere considerata evidente. Nell’ultimo match di campionato è arrivata una debacle clamorosa, la sconffitta davanti al pubblico con il risultato di 0-7 contro l’Atalanta. Ieri un’altra sconfitta in una partita più combattuta ma che ha visto comunque l’eliminazione della squadra di Walter Mazzarri. Festa per il Milan che si qualifica per la semifinale ed adesso affronterà la Juventus in una super sfida. Vantaggio firmato dal centrocampista Bonaventura, poi Bremer ribalta tutto prima del pareggio a tempo quasi scaduto di Calhanoglu. Ai supplementari è ancora il turco ad andare in gol, lo svedese Ibrahimovic chiude definitivamente i conti.

Episodio nel finale di partita, sul profilo Twitter del Torino il club ha commentato così la sconfitta: “C’eravamo quasi”, il post ha scatenato la reazione dei tifosi granata che non hanno risparmiato i commenti. In alto ecco la fotogallery con tutti i tweet.