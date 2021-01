E’ stata una partita più equilibrata del previsto. Si è giocata la sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia, sono scese in campo Milan e Torino. La sfida non ha regalato tantissime emozioni, la prestazione delle due squadre è stata infatti sottotono, emerge anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Tante difficoltà in fase offensiva, mentre i difensori hanno rischiato poco o niente. L’allenatore Stefano Pioli recupera Ibra e lo lancia dal primo minuto, è proprio dello svedese l’occasione più grande del primo tempo ma l’attaccante non riesce a prendere la porta. Nella ripresa succede poco o nulla e si va ai tempi supplementari e poi ai rigori. I primi penalty sono praticamente perfetti, principalmente quello del milanista Tonali, da segnalare anche il potentissimo rigore calciato dal portiere Milinkovic-Savic. Decisivo l’errore di Rincon, para Tatarusanu. Calhanoglu segna il gol della qualificazione. Milan ai quarti di finale, Torino eliminato. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Milan-Torino, le pagelle di CalcioWeb

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu 6.5; Kalulu 6.5, Musacchio 6 (dal 62′ Kessie 6.5), Romagnoli 6.5, Dalot 6; Calabria 6 (dal 62′ Theo Hernandez 6.5), Tonali 6; Castillejo 5.5 (dal 46′ Hauge 6), Brahim Diaz 6 (dal 106′ Olzer s.v.), Leao 6; Ibrahimovic 5.5 (dal 46′ Calhanoglu 6). All.Pioli

TORINO (3-5-2): Milinkovic 6; Nkoulou 7, Bremer 6 (dall’84’ Lyanco 6), Buongiorno 6; Vojvoda 6 (dall’84’ Lukic 6,5.), Linetty 6.5 (dal 63′ Singo 6.5), Segre 6, Rincon 5.5, Ansaldi 6.5 (dal 63′ Murru 6); Gojak 6, Zaza 5.5 (dal 92′ Belotti 6.5). All.Giampaolo