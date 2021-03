Altro passo indietro del Milan nella gara del turno infrasettimanale per la 25esima giornata del campionato di Serie A contro l’Udinese, partita attenta per la compagine di Gotti. L’involuzione della squadra di Stefano Pioli è evidente e l’obiettivo primario potrebbe diventare quello di posizionarsi in classifica nelle prime quattro. La prestazione di oggi dei rossoneri è stata veramente brutta, l’assenza di Ibrahimovic è stata molto pesante. Nella ripresa errore pesantissimo di Donnarumma, il portiere sbaglia e non riesce a respingere un colpo di testa di Becao che sembra innocuo. Nel finale follia di Larsen che procura di rigore per un fallo di mano, Kessie non sbaglia. Finisce 1-1. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Milan-Udinese, le pagelle di CalcioWeb

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma 4.5; Kalulu 6, Kjaer 6.5, Romagnoli 6.5, Theo 5; Tonali 6.5, Kessie 6.5; Castillejo 6, Brahim Diaz 6, Rebic 6; Leao 6. A disposizione: Tatarusanu, Donnarumma A., Dalot, Hauge 5.5, Calabria 5.5, Meite 6, Tomori, Krunic, Gabbia, Saelemaekers 6. Allenatore: Pioli.

UDINESE (3-5-1-1): Musso 6.5; Becao 7, Bonifazi 6.5, Nuytinck 6; Molina 7, De Paul 6, Makengo 6, Arslan 7, Zeegelar 5.5; Pereyra 6.5, Nestorovski 6. A disposizione: Gasparini, Scuffet, Samir s.v., Ouwejan, Okaka, Walace 6, Stryger Larsen 4, Braaf, Petar, Llorente 6, De Maio. Allenatore: Gotti.