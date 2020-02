Milan-Verona 1-1, i rossoneri rischiano anche di perderla. L’assenza di Ibra è pesantissima, le pagelle

Milan-Verona – Milan bloccato in casa dal Verona. I rossoneri non vanno oltre l’1-1 senza Ibrahimovic. Bel primo tempo a San Siro. Il Verona parte forte e crea qualche pericolo dalle parti di Donnarumma. Il Milan risponde colpo su colpo. Ma sono gli scaligeri a passare: al 13′ Zaccagni mette in mezzo un cross tagliato, letto male dalla difesa rossonera e Faraoni sorprende Theo Hernandez per il vantaggio ospite. La squadra di Pioli non ci sta e reagisce trovando il pareggio con un po’ di fortuna: la punizione di Calhanoglu viene deviata da Verre in barriera, è 1-1. Romagnoli ha sulla testa il pallone del sorpasso ma spedisce fuori. Nella ripresa è il Verona a premere. Prima Pessina e poi Zaccagni mettono i brividi a Donnarumma con due conclusioni che si stampano sul palo. Intorno al 68′ follia di Amrabat che entra con il piede a martello su Castillejo. Chiffi, che in un primo momento non aveva estratto nemmeno il giallo, tira fuori il rosso dopo essere andato al monitor, richiamato dal Var Valeri. Il forcing del Milan non produce nulla e la squadra di Juric porta a casa un punto meritatissimo.

Milan-Verona, le pagelle di CalcioWeb

MILAN (4-4-2): Donnarumma 6; Calabria 5 (77′ Saelemaekers sv) , Musacchio 6, Romagnoli 6.5, Hernandez 5.5; Castillejo 6 (93′ Maldini sv), Kessié 6, Calhanoglu 6.5, Bonaventura 6.5 (64′ Paquetà 4.5); Rebic 6, Leao 5.5.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri 6; Rrahmani 6, Kumbulla 6.5, Gunter 6; Faraoni 7, Amrabat 5, Miguel Veloso 6.5, Lazovic 6; Pessina 6.5, Zaccagni 6.5; Verre 6 (70′ Borini 6).