Miracolo Bologna: “squadra ad immagine e somiglianza di Mihajlovic”, gesto commovente dei tifosi della Roma

Si è giocato il primo match valido per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A, la gara tra Roma e Bologna ha regalato importanti indicazioni. Continua il momento di crisi per la squadra di Fonseca, il tecnico deve fare i conti non solo con problemi di risultati ma anche con qualche difficoltà di spogliatoio, discorso opposto per i rossoblu che stanno disputando una stagione incredibile e puntano la qualificazione in Europa. Avvio importante per la squadra di Mihajlovic, contropiede perfetto di Barrow ed assist perfetto, Orsolini non può sbagliare. Pareggio della Roma con un autogol di Denswil, poi l’ex Atalanta sale sempre più in cattedra e sigla una doppietta fantastica, nel finale Mkhitaryan segna la rete del defintinitivo 2-3. Nelle ultime ore sono arrivati tantissimi messaggi di complimenti per la squadra di Sinisa Mihajlovic e nei confonti del tecnico, il serbo fino a poche ora fa si trovava in ospedale per continuare la battaglia contro la leucemia, ieri ha seguito la squadra da vicino, trascinandola verso la vittoria con il sogno chiamato Europa, subito dopo il match applausi anche dai tifosi della Roma per il serbo. In alto la FOTOGALLERY con tutti i messaggi per Mihajlovic.