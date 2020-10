La moglie del centrocampista si tatua l’amore per Firenze [FOTO]

Il centrocampista Borja Valero è tornato a Firenze, una scelta personale per un calciatore che può ancora dimostrare tutto il suo valore. E’ in grado di fare la differenza, deve trovare la migliore condizione fisica e poi sarà di nuovo decisivo. La moglie del calciatore Rocio Rodriguez ha confermato l’amore per Firenze, si è tatuata una frase per la città: “per esser di Firenze vanto e gloria”. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini.