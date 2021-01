Carolina Marcialis è la moglie di Antonio Cassano, l’ex calciatore ha trovato la felicità dal punto di vista sentimentale. Il barese continua a seguire con attenzione il mondo del calcio, è alla ricerca di giovani talenti in grado di fare la differenza ad altissimi livelli. Si scatena anche nel ruolo di opinionista, le sue dichiarazioni sono sempre pungenti e mai banali. Nel corso degli ultimi mesi ha dimostrato di essere un esperto nel settore ed i suoi consigli sono sempre molto preziosi per gli addetti ai lavori. Si mette in mostra anche sui social, in attesa di ricevere un ruolo ufficiale in una grande squadra, le qualità per emergere non mancano.

Carolina Marcialis in piscina, la foto della moglie di Cassano

Carolina Marcialis si conferma in grandissima forma, è infatti una sportiva ed il fisico è sempre mozzafiato. La moglie di Antonio Cassano ha pubblicato uno scatto su Instagram, i follower sono 119mila e hanno avuto modo di commentare lo scatto, ovviamente sono stati tantissimi i messaggi di apprezzamento. In versione pallanuotista ha incoraggiato tutti i fan: “La perseveranza rende l’impossibile possibile”. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.