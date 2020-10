La moglie di Antonio Cassano ha pubblicato una foto sexy, il profilo Instagram di Carolina Marcialis è sempre molto seguito ed i fan aumentano giorno dopo giorno. L’ex calciatore punta ad intraprendere una nuova carriera dopo quella altalenante da giocatore, dovuto a comportamenti non proprio professionali dentro e fuori dal campo. La vita privata, invece, prosegue a gonfie vele, il rapporto con la compagna sembra ottimo e la bella Carolina si dimostra in grande forma. Topless e fisico scolpito in vista: è questo l’ultimo scatto che ha fatto il giro del web. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.