MOGLIE COSTACURTA – E’ stato uno dei più forti difensori, adesso Costacurta è un bravo opinionista in grado di leggere le più importanti azioni di una partita. Anche la vita privata prosegue alla grande, è infatti sposato con Martina Colombari, una delle donne più belle e di successo. E’ stato un volto noto della televisione, adesso si è un pò allontanata dai riflettori ma sui social continua ad aggiornare sulla sua vita. In particolar modo si conferma in grande forma, l’ex Miss Italia ha pubblicato su Instagram il video di un allenamento che è stato molto apprezzato dai fan. “Voi mi direte: “Ma come fai ad allenarti sempre?” Io vi dico: “Ma come fate voi a non allenarvi!” L’allenamento e’ una sorta di meditazione, ti permette di non pensare, e’ fiducia, devi avere costanza ed otterrai risultati… come sul lavoro, in amore, nelle amicizie. E’ questione di endorfine, riusciamo a focalizzarci meglio, a stare in equilibrio con noi stessi, con gli altri e nel mondo. E’ una questione di sostenibilità della persona. Non bisogna esagerare ma avere costanza e basta trovare scuse. Prendetevi cura di voi stessi! E’ il più grande atto d’amore!” In alto la FOTOGALLERY, in basso il video.

