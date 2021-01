La moglie del portiere Tim Howard è veramente esagerata, sui profili social infiamma i fan con scatti veramente bollenti. Lo statunitense attualmente è portiere, socio di minoranza e direttore sportivo del Memphis 901 FC. E’ stato protagonista di esperienze importanti in Premier League, con il Manchester United e con l’Everton. Le prime avventure con N.J. Imperials, N.Y. MetroStars, Colorado Rapids.

Le foto di Nora Segura, la moglie di Howard

Nora Segura può contare su 317mila follower, le ultime foto sono state veramente da capogiro. La modella e influencer ha deciso di alzare la temperatura di Instagram con una foto da bollino rosso. Si è ripresa in lingerie rosa, le trasparenze sono evidenti e mettono in mostra un fisico veramente da urlo. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini della moglie di Howard.