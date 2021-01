La Fiorentina ha piazzato il colpo Kokorin per l’attacco, si tratta di un innesto molto importante per la squadra di Cesare Prandelli. I viola sono reduci dalla vittoria contro il Crotone, è stato effettuato un importante passo in avanti per la salvezza. Il presidente Commisso è molto ambizioso, il progetto è quello di portare la Fiorentina ad altissimi livelli. Il numero uno del club ha deciso di investire molto dal punto di vista economico, adesso l’intenzione è quella di rinforzarsi sul mercato per la seconda parte di stagione. Kokorin è un innesto che non ha bisogno di presentazioni.

La fidanzata di Kokorin arriva a Firenze

Kokorin ha dovuto fare i conti con qualche problema di troppo fuori dal campo negli ultimi anni, ma dal punto di vista tecnico è in grado di fare la differenza. I tifosi della Fiorentina pensano in grande e si sono scatenati anche per l’arrivo in città di Daria Valitova, moglie del calciatore. Su Instagram è seguitissima, sono infatti 100mila i follower. Gli scatti sono sexy e hanno lasciato il segno, la Wags si è ripresa anche con la mascherina della Fiorentina. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.