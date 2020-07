Moglie Lafferty, Vanessa sbarca in Riva allo Stretto: tutto pronto per la nuova avventura con la Reggina [FOTO]

MOGLIE LAFFERTY – La Reggina ha piazzato il secondo grande colpo di calciomercato. Il club amaranto ha ottenuto la promozione nel campionato di Serie B dopo una stagione molto importante, il dominio è iniziato già dalle prime giornate e dopo il lockdown è stato ufficializzato il salto di categoria. La dirigenza si è subito messa in contatto per costruire una squadra ancora più forte, il primo colpo non ha bisogno di presentazioni, si tratta di Jeremy Menez, ex calciatore di Milan, Roma e Psg.

E’ arrivata anche l’ufficialità del secondo innesto, Kyle Lafferty ex Palermo e reduce da stagioni altalenanti. Adesso può tornare ad alti livelli e trascinare i calabresi verso la Serie A. Ha caratteristiche importanti, è forte fisicamente, fa salire bene la squadra ed apre gli spazi al compagno di reparto, poi è un giocatore che dà sempre il massimo in campo. Anche la vita privata va a gonfie vele, al suo fianco c’è la moglie Vanessa Lafferty. La sua bellezza non è passata inosservata, i tifosi della Reggina sperano di poterla incontrare allo stadio, Covid permettendo. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini di Vanessa.