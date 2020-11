Il calciatore della Lazio Luis Alberto è stato uno dei calciatori positivi al Coronavirus, lo spagnolo è guarito come confermato dal diretto interessato sui social. E’ stato in isolamento con la moglie, proprio Patricia Venegas su Instagram ha raccontato quei momenti.

“Non ho avuto la febbre, ma un mal di ossa, testa e gola. Mi sentivo stanca tutto il giorno e avevo difficoltà a respirare. Non ho ancora ritrovato gusto e olfatto. Io e mio marito ci siamo messi in isolamento nei piani superiori della casa, mentre i miei suoceri, che si trovavano a Roma, si sono occupati dei bambini. Con loro non siamo mai entrati a contatto. Da giorni mi sentivo particolarmente stanca, ma pensavo fosse dovuto agli allenamenti. Poi Luis ha fatto il test ed è risultato positivo. Lo stesso giorno anche io mi sono sottoposta al tampone insieme a tutta la mia famiglia. I suoceri e i bambini negativi, io positiva”. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.