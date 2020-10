La moglie di Marchisio: “i rapporti con lady Bonucci? Due scorpioni ogni tanto si scornano…” [FOTO]

Roberta Sinopoli è la moglie di Claudio Marchisio, il rapporto con l’ex calciatore della Juventus prosegue a gonfie vele. La compagna del Principino ha risposto ad alcune domande sui social: “Con quali mogli dei giocatori della Juve vado più d’accordo? Sono uscita dal giro. Scherzo, voglio bene a tutte quelle che ho conosciuto in quelli che sono stati tra gli anni più belli ed emozionanti della mia vita. Se sono orgogliosa di ciò che ho fatto? Sì, tantissimo! Ma devo tutto a mio marito che mi ha coinvolto e stimolato in ogni progetto. Sono una mamma severa, ironica e rompiballe. Moglie perfetta, cosa dici Marchisio? Che effetto fa essere moglie di un calciatore sex symbol? Ormai solo più sex symbol! Ma figo vero!! I rapporti con la moglie di Bonucci? Tutti la stessa domanda. Comunque Martina è una bravissima ragazza ma due scorpioni ogni tanto si scornano”. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini di Roberta.