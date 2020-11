Sinisa Mihajlovic ha reagito come un leone alla malattia, adesso sta molto meglio e può pensare al futuro con grande ottimismo. E’ stato tutto più facile anche grazie all’amore della famiglia, dei figli e della moglie. Nel corso di un’ampia intervista concessa a SportWeek, il tecnico del Bologna ha parlato anche della vita privata.

“Ho chiesto loro di non venire in ospedale col muso lungo, guardandomi come si guarda un malato. D’altra parte, io non ho mai guardato loro con gli occhi di un malato. Mia moglie è forte, è l’unica persona che conosco che ha più palle di me. Ma i figli no, il loro comportamento avrebbe riflettuto il mio. Se mi fossi mostrato debole io, sarebbero stati deboli loro. Perciò hanno visto un padre dimagrito di 15 kg ma con lo spirito combattivo e fiducioso di sempre”. In alto la FOTOGALLERY con le immagini della moglie di Mihajlovic.