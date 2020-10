La moglie dell’attaccante furiosa: “vogliono darci un colpo alle gambe, da dietro a tradimento” [FOTO]

Silvia Slitti è la moglie di Giampaolo Pazzini, l’attaccante ex Verona è attualmente svincolato ed è alla ricerca di una nuova squadra. Nel frattempo la compagna del calciatore si fa sentire sui social, le nuove regole sulle restrizioni a causa del Covid potrebbero penalizzarla dal punto di vista lavorativo, si occupa di organizzare eventi lussuosi e matrimoni.

"È da ieri sera che penso a quello che sta per succedere, sembra che da domani vogliano di nuovo darci un colpo alle gambe, uno di quelli che arrivano da dietro a tradimento e ti piegano di nuovo… Anzi, dipende come stai, stavolta può essere che il colpo ti sia anche fatale. "Eventi limitati a 30 persone, niente matrimoni, tutto chiuso entro le 24 ecc ecc" Che alla fine avrebbero fatto meglio a dirci: EHI VOI CHE FATE EVENTI, MATRIMONI, CONCERTI, SÌ SÌ ANCHE VOI RISTORATORI, CATERING, FOTOGRAFI, DJ, TECNICI, TUTTI; CHIUDETE E BUTTATE LA CHIAVE, CI RISENTIAMO TRA UN PO' OVVIAMENTE CHI DI VOI SOPRAVVIVERÀ!"