La moglie di Thiago Silva ha espresso la volontà di non avere più figli, due bastano secondo quanto riportato da Isabelle Silva. Per questo motivo ha chiesto al difensore del Chelsea di sottoporsi alla vasectomia per ridurre i rischi.

A rivelarlo è stata la stessa influencer brasiliana sui social: “un intervento non lo prendo proprio in considerazione, tutte le donne della mia famiglia e le altre che conosco hanno messo su tantissimi chili dopo l’intervento. Vengo da una famiglia di obesi e non voglio correre alcun rischio. Ne parlo da un po’ con mio marito e con il nostro medico di fiducia. L’idea è di sottoporre Thiago a una vasectomia. Per me sarebbe la soluzione ideale, ne stiamo ancora discutendo. Quando la smetterà di sognare di avere un altro figlio, farà la vasectomia e io potrò smettere di prendere la pillola”. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.