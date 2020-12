Monchengladbach-Inter 2-3, le pagelle di CalcioWeb: Lukaku tiene in vita i nerazzurri, tutto negli ultimi 90 minuti!

Monchengladbach-Inter, le pagelle di CalcioWeb – L’Inter è ancora in vita. Si è concluso il penultimo turno della fase a gironi di Champions League, la squadra di Antonio Conte ha conquistato tre punti preziosissimi e si giocherà tutto negli ultimi 90 minuti. Contro il Monchengladbach il grande protagonista è stato come al solito Lukaku, il belga autore di una doppietta fantastica. Nerazzurri in vantaggio con Darmian, al 45′ Plea ristabilisce la parità. Nella ripresa sale in cattedra l’ex United e l’Inter scappa. Errore di Sanchez che permette ancora a Plea di riaprire la partita. Nel finale sigla anche una tripletta, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Il risultato non cambia più, finisce 2-3. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

BORUSSIA MOENCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer 5.5; Lainer 5, Ginter 5, Jantschke 5.5, Wendt 6; Kramer 5.5, Neuhaus 6.5; Lazaro 6, Stindl 6, Thuram 6; Plea 7. All: Rose

INTER (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6, De Vrij 6, Bastoni 5.5; Darmian 7 (dal 60′ Hakimi 6), Barella 6.5, Brozovic 6, Gagliardini 5.5, Young 5.5; Lautaro Martinez 6 (dal 71′ Sanchez 5), Lukaku 8.5. All: Conte