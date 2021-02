Una grande sorpresa si è verificata nella semifinale del Mondiale per club. Il Tigres è riuscito a qualificarsi per l’ultimo atto, decisivo il sorprendente successo contro il Palmeiras. Adesso in finale affronterà la vincente del match tra Bayern Monaco e Al-Ahly. E’ risultato decisivo il rigore messo a segno da Gignac, capocannoniere di questa edizione del Mondiale per Club con 3 gol.

Si tratta di una giornata storica per il calcio nordamericano, considerando che nessuna squadra si era qualificata per la finale del Mondiale per Club. Il Palmeiras era reduce dalla vittoria della Copa Libertadores e adesso ha dovuto fare i conti con questa delusione. In alto la FOTOGALLERY con le immagini.