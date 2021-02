Un super Lewandowski trascina il Bayern Monaco nella semifinale del Mondiale per club contro l’Al Ahly. Il club tedesco si conferma in grandissima forma ed è la principale candidata alla vittoria della competizione, dovrà vedersela contro il Tigres. Il grande protagonista è stato come al solito il polacco, autore di una doppietta. La sfida si è sbloccata dopo appena 17 minuti, il raddoppio all’86’. E’ stato un dominio totale per la squadra di Flick che non è riuscita a concretizzare tutte le grandi occasioni.

Il Bayern Monaco si appresta a vincere un altro trofeo dopo aver conquistato coppa nazionale, Supercoppa tedesca, Supercoppa europea, Bundesliga e Champions League nel 2020. Il Bayern Monaco si è presentato con una squadra molto offensiva formata da Gnabry, Muller, Coman e Lewandowski. Ma come al solito è stato il polacco l’uomo del match, sempre più mattatore dei tedeschi. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini del match.