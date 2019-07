Mondiale femminile, delirio Olanda: è in finale, la Svezia si arrende ai tempi supplementari [FOTO]

Si è decisa la seconda finalista del Mondiale femminile che si giocherà l’ultimo atto della competizione contro gli Usa, stiamo parlando dell’Olanda che ha vinto in semifinale contro la Svezia dopo una partita tiratissima. L’Olanda nell’arco dei 120 minuti ha dimostrato di essere superiore dal punto di vista tecnico mentre la Svezia ha giocato più sull’intensità. L’Olanda adesso si giocherà la finale da sfavorita contro la schiacciasassi Usa ma non è intenzionata a presentarsi come vittima sacrificale. Contro la Svezia partita bloccata per i primi 90 minuti, poi la svolta ai tempi supplementari, al 99′ è Groenen con un ottimo tiro a regalare vittoria e finale all’Olanda, Svezia a casa ma a testa alta, finisce 1-0. In alto la fotogallery con le immagini del match.