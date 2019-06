Mondiale femminile, Francia-Usa 1-2: Rapinoe risponde sul campo a Trump [FOTO]

MONDIALE FEMMINILE – Si è appena conclusa Francia-Usa, partita valida per i quarti di finale del Mondiale femminile. Vittoria della americane con la doppietta di Rapinoe. Gli Usa partono forti. Al 2′ è Ertz ad impegnare Bouhaddi. Al 5′ gli Stati Uniti passano: punizione di Rapinoe che attraversa una selva di gambe e beffa il portiere francese. Al 13′ si fa vedere la Francia con Le Sommer che di testa impegna Naeher. Al 16′ Rapinoe va vicinissima al raddoppio. Nella seconda parte del primo tempo la Francia prende le misure ma non riesce a rendersi pericolosa.

Anche nella ripresa partono meglio le americane con la doppia occasione Mewis e Heath e la doppia respinta di Bouhaddi. Al 58′ arriva la più grande occasione per le francesi ancora sui piedi di Le Sommer: uscita a vuoto di Naeher ma l’attaccante francese calcia a lato. Gol sbagliato, gol subito, è la più vecchia legge del calcio: è ancora Rapinoe a punire le Blues con un destro preciso su un cross dalla destra di Heath. Al 76′ Heath trova il tris, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Cinque minuti dopo è la solita Renard ad incornare di testa per il gol che accorcia le distanze. Nel finale gli Usa controllano gli attacchi della Francia. In semifinale sarà Inghilterra-Usa. In alto la FOTOGALLERY.