Mondiale femminile, Inghilterra-Svezia 1-2: scandinave sul podio [FOTO]

MONDIALE FEMMINILE – E’ la Svezia a concludere al terzo posto del Mondiale femminile. Nella finalina battuta l’Inghilterra per 2-1 con le reti di Asllani e Jakobsson. Gol inglese di Kirby.

Parte meglio la Svezia che prova a chiudere le inglese nella loro metà campo nei primi 10 minuti, senza però creare palle gol nitide. All’11’ le scandinave passano: cross dalla sinistra, corta respinta della difesa inglese e rete di Asllani con un destro di prima intenzione. Al 16′ l’Inghilterra rischia di incassare il raddoppio: lancio in profondità per Jakobsson che calcia di sinistro trovando il palo, sul rimbalzo testa del portiere inglese e calcio d’angolo. Svezia che continua a dominare e trova il meritato raddoppio al 21′ con Jakobsson: stavolta l’attaccante gialloblu fa tutto benissimo e trova un gran destro a giro che non lascia scampo al portiere dei Tre Leoni. Al 30′ l’Inghilterra si fa vedere per la prima volta nella metà campo avversaria e trova il gol: Kirby fa tutto da sola e con un sinistro che bacia prima il palo e poi si infila in rete accorcia le distanze. Al 32′ le inglesi pareggiano: gol da centravanti consumata quello di Ellen White: controllo di petto, difesa della palla e sinistro ad incrociare, ma il VAR richiama l’arbitro, che annulla la rete per un tocco di mano. Al 47′ del primo tempo Blackstenius sfiora il gol in pallonetto, al quinto di recupero l’Inghilterra va ad un passo dal 2-2 con White.

Nella ripresa l’Inghilterra prova a premere ma non riesce ad essere particolarmente incisiva, mentre i ritmi svedesi calano col passare dei minuti. Le inglesi ci provano con la solita White in un paio di circostanze ma la mira è imprecisa. Le svedesi provano, invece, a pungere in contropiede, senza riuscirci. All’87’ Jakobsson prova a chiudere il match, ma la Telford tiene in gara le sue compagne. All’89’ clamorosa chance per il 2-2 con la conclusione a botta sicura della Bronze e il salvataggio sulla linea della Fischer. Finale di gara che si accende e al 91′ la Svezia sfiora nuovamente il 3-1 con Zigiotti. In alto la FOTOGALLERY.