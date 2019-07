Mondiale Femminile, è sempre guerra tra Usa e Trump: “Mi rifiuto di rispettare un uomo che non merita rispetto” [FOTO]

E’ ancora guerra aperta tra Donald Trump e la selezione nazionale di calcio femminile, che domani si gioca il Mondiale nella finale contro l’Olanda. La capitana Megan Rapinoe, protagonista degli accesi dibattiti con il presidente degli Stati Uniti, ha un’alleata: Ali Kriger.

Ecco cosa ha detto la calciatrice in merito ad un eventuale invito alla Casa Bianca in caso di successo finale: “Non ho parlato con tutte le giocatrici ma chiaramente né io né Ali Kriger ci andremmo, non so se le altre faranno lo stesso“. Queste, invece, le parole di Kriger: “Mi rifiuto di rispettare un uomo che non merita rispetto“.