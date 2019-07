Mondiale femminile, gli USA sul tetto del mondo: Olanda ko a testa alta, Rapinoe-Lavelle decidono la finale [FOTO]

Alla fine ha vinto la squadra più forte. Si è concluso il Mondiale femminile, una competizione che ha regalato molto spettacolo, è stato molto seguito dai tifosi per un successo da un punto di vista inaspettato. Sul tetto del mondo gli USA, i netti favoriti della vigilia si sono confermati ed anche in finale hanno disputato una partita da incorniciare, niente da fare per l’Olanda che ha raggiunto il risultato massimo. La partita si è conclusa sul risultato di 2-0, gli Usa dimostrano già in avvio di essere superiori ma non riescono a sfondare nei primi 45 minuti, la partita svolta invece nella ripresa, Usa in vantaggio al 61′ con il rigore trasformato da Rapinoe, ci pensa Lavelle al 69′ a chiudere definitivamente i conti. L’Olanda non riesce a reagire e gli Usa controllano il risultato. Usa campioni del mondo, può partire la festa. In alto la fotogallery con le immagini del match.