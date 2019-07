Mondiale femminile, Stati Uniti prima finalista: battuta l’Inghilterra 2-1 [FOTO]

MONDIALE FEMMINILE – Sono gli Stati Uniti la prima finalista del Mondiale femminile. Vittoria per 2-1 nel “derby” contro l’Inghilterra.

Stati Uniti che partono forte e sfiorano il gol già al 4′ con la bella giocata personale di Lavelle e la respinta di Telford sul tiro. Al 10′ gli Usa passano meritatamente in vantaggio: cross di O’Hara e colpo di testa vincente di Press. Al 19′ arriva il pari dell’Inghilterra: Mead crossa alle spalle della difesa e trova la zampata di Ellen White. Al 25′ è ancora Telford a salvare su Lavelle. Al 28′ Sauerbrunn rischia di infilare la propria porta svirgolando malamente un cross inglese. Al 32′ nuovo vantaggio americano:stavolta è Alex Morgan a battere Telford di testa.

Al 59′ Press si mangia letteralmente il gol del 3-1 su un rinvio sbagliato del portiere inglese. Al 67′ la nazionale dei Tre Leoni trova nuovamente il gol del pari, ma il VAR annulla per fuorigioco. Al 79′ c’è un contatto sospetto in area su White: dopo un lungo consulto al VAR, l’arbitro assegna il rigore. Dal dischetto va Houghton che, però, calcia malissimo e si fa bloccare il tiro da Naeher. All’87’ l’Inghilterra resta in 10 per l’espulsione di Bright e si arrende alle pluricampionesse olimpiche. In alto la FOTOGALLERY.