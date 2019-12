Mondiale per club, Flamengo in finale: battuto 3-1 in rimonta l’Al Hilal di Giovinco [FOTO]

Il Flamengo è la prima finalista del Mondiale per club. I brasiliani hanno vinto in rimonta contro ll’Al Hilal, squadra in cui militano (tra gli altri) Giovinco e Gomis. Partenza a mille degli arabi che creano non pochi pericoli dalle parti di Diego Alves. Al 18′ gli sforzi dell’Al Hilal portano i frutti sperati: Al Dawsari porta in vantaggio la squadra di Razvan Lucescu, figlio di Mircea con un bel destro su assist di Giovinco. Gomis spreca il pallone del raddoppio. Nella ripresa è un altro Flamengo e l’Al Hilal paga cari gli errori in fase difensiva. De Arrascaeta segna a porta vuota il pareggio, Bruno Henrique firma il sorpasso al 78°. L’Al Hilal crolla e lo stesso Bruno Henrique proprizia l’autogol di Albulayhi quattro minuti dopo. E’ festa rossonera. Poche giocate da parte dell’attaccante di proprietà dell’Inter Gabriel Barbosa, Gabigol. Ora il Flamengo attende la vincente dell’altra semifinale tra i messicani del Monterrey e gli inglesi del Liverpool, in programma domani alle 18,30 italiane. In alto la FOTOGALLERY.