Si sono giocate le due finali del mondiale per club, successi di Bayern Monaco e Al Ahly. Nella prima sfida successo per l’Al Ahly che ha avuto la meglio del Palmeiras, la gara si è decisa ai calci di rigore. Delusione per l’ex Juventus e Fiorentina Felipe Melo che ha sbagliato il penalty decisivo.

Nell’altra sfida vittoria del Bayern Monaco, i tedeschi hanno messo in mostra la superiorità dal punto di vista tecnico contro il Tigres. La sfida si è conclusa sul risultato di 1-0. Nel primo tempo gol annullato per fuorigioco a Kimmich. Nella ripresa è Pavard a siglare la rete del trionfo. Nel finale tante sostituzioni, ma il risultato non cambia più. Altro trofeo per Lewandowski e compagni.