Continuano ad arrivare le reazioni dal mondo del calcio dopo la morte di Mauro Bellugi, l’ex Inter è deceduto nella giornata di oggi a causa delle complicanze dovute al Coronavirus, aveva subito anche l’amputazione della gamba. E’ morto nelle ultime ore a Milano, aveva da poco compiuto 71 anni Sono arrivati tantissimi messaggi dal mondo del calcio, è stato commovente il ricordo di Marotta e dell’Inter.

Anche le altre squadre hanno deciso di ricordare l’ex calciatore dell’Inter, in particolar modo da Napoli, Bologna e Roma. “Ci eravamo sentiti giorni fa: scherzava e sdrammatizzava come sempre: “anche senza gambe al ristorante con te ci vengo”. Dovevo andarlo a prendere subito, mai rimandare, non abbiamo tutto questo tempo. Un uomo vero che sapeva sorridere”, ha scritto Enrico Ruggeri. Messaggi anche da Gene Gnocchi: “Se n’è andato Mauro Bellugi. La simpatia fatta persona e come si sta al mondo. Troppa tristezza!”. Inn alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.