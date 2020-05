Morte Gigi Simoni, il cordoglio del mondo dello sport: dall’Inter a Nicola [I MESSAGGI]

Ci ha lasciati Gigi Simoni. Ex calciatore di Juventus e Genoa tra le altre, ha allenato tantissime squadra in carriera. Inter, Cremonese e Genoa quella che ne conservano un ricordo più felice per i risultati ottenuti. Con i nerazzurri la Coppa UEFA della stagione 1997/1998. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati sui social. In molti a ricordare Gigi Simoni: dai club allenati e non ai suoi ex calciatori fino ai giornalisti sportivi. In alto la FOTOGALLERY con i messaggi.